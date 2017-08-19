Бибрас Натхо: ЦСКА будет непросто с «Уралом»
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ с «Уралом».
«В отношении предстоящего поединка скажу одно: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч», – приводит слова Натхо официальный сайт ЦСКА.
Всего через четыре часа армейцы проведут очередной матч!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2017 г.
⚽️ #УралЦСКА
🏆 #РФПЛ
⏰ 15:00 мск
🏟 СКБ-Банк Арена
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/YMH43shyoy
Матч
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически