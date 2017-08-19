Франк Рибери: Игра под проливным дождем - это нечто особенное. Но «Бавария» стартовала удачно

Вингер «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу команды над «Байером» (3:1) в первом туре чемпионата Германии.

- Игра под таким проливным дождем - это нечто особенное. Но я доволен тем, как «Бавария» стартовала в бундеслиге, - заявил Рибери.

Напомним, начало второго тайма игры в Мюнхене было отложено на 15 минут из-за проливного дождя.

Забитыми мячами 18 августа отметились два новичка «Баварии»: защитник Никлас Зюле и хавбек Корентен Толиссо.





