Франк Рибери: Игра под проливным дождем - это нечто особенное. Но «Бавария» стартовала удачно
Вингер «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу команды над «Байером» (3:1) в первом туре чемпионата Германии.
- Игра под таким проливным дождем - это нечто особенное. Но я доволен тем, как «Бавария» стартовала в бундеслиге, - заявил Рибери.
Job done.👍Good Bundesliga start with a 3:1 win 😄⚽☔ @FCBayern #MiaSanMia #FR7👑 pic.twitter.com/iC9sjZHcKw— Franck Ribéry (@FranckRibery) 18 августа 2017 г.
Напомним, начало второго тайма игры в Мюнхене было отложено на 15 минут из-за проливного дождя.
Забитыми мячами 18 августа отметились два новичка «Баварии»: защитник Никлас Зюле и хавбек Корентен Толиссо.
Матч
Голы
Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).
Состав
Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)
Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд
Предупреждения:
Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция