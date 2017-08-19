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Франк Рибери: Игра под проливным дождем - это нечто особенное. Но «Бавария» стартовала удачно

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вингер «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу команды над «Байером» (3:1) в первом туре чемпионата Германии. 

- Игра под таким проливным дождем - это нечто особенное. Но я доволен тем, как «Бавария» стартовала в бундеслиге, - заявил Рибери.

Напомним, начало второго тайма игры в Мюнхене было отложено на 15 минут из-за проливного дождя.

Забитыми мячами 18 августа отметились два новичка «Баварии»: защитник Никлас Зюле и хавбек Корентен Толиссо.

Матч

Бавария - Байер - 3:1 (2:0)

Голы

Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).

Состав

Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)

Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд

Предупреждения:

Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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