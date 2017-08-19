Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей0 : 0Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ветераны СКА выстрелили из пушки Петропавловской крепости (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во время презентации команды на стрелке Заячьего острова в полдень экс-игроки СКА Игорь Щурков и Павел Козлов совершили традиционный выстрел из пушки.

Игорь Щурков и Павел Козлов - бронзовые призер чемпионата СССР-1970/71, эта медаль была первой в истории СКА.

В прошлые годы полуденный выстрел совершали действующие игроки - Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Виктор Тихонов. 

Напомним, СКА начнет сезон 21 августа матчем против ЦСКА. В декабре 2016 года СКА отметил 70-летие клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Геннадий Тимченко: Как СКА справляется с потолком зарплат? Снижаем зарплатыПрезидент СКА Геннадий Тимченко рассказал, как СКА укладывается в потолок зарплат.Геннадий Тимченко: Нет никаких оснований сомневаться в профессионализме ЗнаркаПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от нового сезона.Геннадий Тимченко: СКА – один из главных доноров для сборной РоссииПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от выступления армейцев на Олимпиаде в Пхенчхане в составе сборной России.Геннадий Тимченко: Надеюсь, СКА станет трехкратным обладателем Кубка ГагаринаПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от выступления армейцев в новом сезоне КХЛ.Георгий Полтавченко: Желаю СКА защитить титул чемпиона России и обладаетлей Кубка ГагаринаГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко поделился ожиданиями от выступления СКА в новом сезоне КХЛ.
Хоккей
Владелец «Вегаса»: Наша цель - Кубок Стэнли через шесть лет
Футбол
Хосеп Гвардиола: Я доволен нынешним составом «Манчестер Сити»
Шахматы
Гарри Каспаров: Почти в каждой партии у меня случалось хотя бы одно необъяснимое затмение
Футбол
Президент «Баварии»: Если «Барселона» стоит за действиями Дембеле, то я не уважаю этот клуб
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика