Ветераны СКА выстрелили из пушки Петропавловской крепости (видео)
Во время презентации команды на стрелке Заячьего острова в полдень экс-игроки СКА Игорь Щурков и Павел Козлов совершили традиционный выстрел из пушки.
Игорь Щурков и Павел Козлов - бронзовые призер чемпионата СССР-1970/71, эта медаль была первой в истории СКА.
В прошлые годы полуденный выстрел совершали действующие игроки - Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Виктор Тихонов.
Напомним, СКА начнет сезон 21 августа матчем против ЦСКА. В декабре 2016 года СКА отметил 70-летие клуба.
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