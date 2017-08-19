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Георгий Полтавченко: Желаю СКА защитить титул чемпиона России и обладаетлей Кубка Гагарина

Максим Шитиков
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поделился ожиданиями от выступления СКА в новом сезоне КХЛ.

- Рад приветствовать легендарную команду СКА. В честь нее прозвучал полуденный выстрел. Это хорошая традиция - так чествовать граждан города, труд коллективов, и имя СКА достойно украсит золотой список людей, которыми гордится город. СКА давно стал символом Ленинграда, Петербурга и законодателем мод в России. Благодаря своим выступлениям хоккей получил сумасшедшую популярность в городе и стране. Последние победы СКА - сверхудачное выступление в прошлом сезоне, а восемь наших игроков были бронзовыми призерами чемпионата мира. Мы гордимся успехами и наградами хоккеистов. За многие годы цвета команды защищали российские и мировые звезды. Петербург - место намоленное и позволит новым игроками им выступить достойно. От всей души желаю игрокам, тренерам и руководству, чтобы новый сезон был не менее удачным, а также достойно защитить великий титул чемпионов России и обладателей Кубка Гагарина, – передает слова Полтавченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. В сезоне-2016/17 армейцы во второй раз в своей истории выиграли Кубок Гагарина. В финале СКА обыграл магнитогорский «Металлург».

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