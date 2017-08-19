Вице-президент «Урала»: На матче с ЦСКА будет аншлаг, и мы настраиваемся на победу

Вице-президент «Урала» Александр Левин поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России, в котором его команда встретится с ЦСКА.

- Мы всегда настраиваемся на победу. Да, это штамп, но сейчас подходит как нельзя лучше. Сегодня День города, большой праздник. На стадионе аншлаг, уже вчера билетов на матч в кассах практически не было.

Будем стараться делать так, чтобы победить. Хотя прекрасно понимаем, что ЦСКА — очень серьезный коллектив. И Гончаренко «Урал» хорошо знает, знает наших ведущих футболистов, поэтому будет непросто. Но, думаю, будет зрелищный футбол, - заявил Левин.

Матч «Урал» - ЦСКА начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.