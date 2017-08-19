Гарри О’Коннор: Мог перейти в «Арсенал», но «Локомотив» продал меня «Бирмингему»

Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор сообщил, что в 2007 году мог перейти в лондонский «Арсенал».

«Когда я уходил из «Локомотива», у меня были предложения от «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Арсенала», от Арсена Венгера. Но выбор был не за мной, а за клубом. В конце концов я оказался в «Бирмингем Сити». «Локомотив» выбрал этот вариант, потому что «Бирмингем» предложил больше всех, заплатив за меня около 4 миллионов евро», - приводит слова футболиста Daily record.