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Гарри О’Коннор: Мог перейти в «Арсенал», но «Локомотив» продал меня «Бирмингему»

Источник:  Daily RecordКомментарии

Экс-нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор сообщил, что в 2007 году мог перейти в лондонский «Арсенал».

«Когда я уходил из «Локомотива», у меня были предложения от «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Арсенала», от Арсена Венгера. Но выбор был не за мной, а за клубом. В конце концов я оказался в «Бирмингем Сити». «Локомотив»  выбрал этот вариант, потому что «Бирмингем» предложил больше всех,  заплатив за меня около 4 миллионов евро», - приводит слова футболиста Daily record.

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