«Калашников» рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка станет основной в сборной России

Концерн «Калашников» рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка «Би-7-7» станет основной в сборной России после зимней Олимпиады 2018 года, сообщил ТАСС я генеральный директор компании Алексей Криворучко.

«Надеемся, что после зимней Олимпиады-2018 мы передадим винтовки олимпийцам, а те уже выберут их в качестве основных. Наша винтовка должна быть ничем не хуже тех, которыми сейчас пользуются наши спортсмены», - сказал Криворучко.

По его словам, винтовки олимпийцам понравились, тем более что они создавались в постоянном контакте с биатлонистами. «Продукт сделан под пожелания пользователей, учтены и пожелания в плане сервисного обслуживания», - отметил гендиректор концерна.