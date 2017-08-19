Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей0 : 0Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Калашников» рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка станет основной в сборной России

Источник:  ТАССКомментарии

Концерн «Калашников» рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка «Би-7-7» станет основной в сборной России после зимней Олимпиады 2018 года, сообщил ТАСС я генеральный директор компании Алексей Криворучко.

«Надеемся, что после зимней Олимпиады-2018 мы передадим винтовки олимпийцам, а те уже выберут их в качестве основных. Наша винтовка должна быть ничем не хуже тех, которыми сейчас пользуются наши спортсмены», - сказал Криворучко.

По его словам, винтовки олимпийцам понравились, тем более что они создавались в постоянном контакте с биатлонистами. «Продукт сделан под пожелания пользователей, учтены и пожелания в плане сервисного обслуживания», - отметил гендиректор концерна.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рикко Гросс: Весь тренировочный план рассчитан под Игры-2018Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал о подготовке к сезону.Владимир Касперович: Натаскивать Пантову на результат смысла не имеет, это детский спортСтарший тренер по резерву российской сборной по биатлону Владимир Касперович прокомментировал решение казахстанской биатлонистки Арины Пантовой сменить спортивное гражданство и выступать за Россию.Ирина Старых: Присвоение звания заслуженного мастера спорта добавило позитиваЧетырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых рассказала о подготовке к сезону и высказалась о присвоении ей звания заслуженного мастера спорта.Логинов и Старых, ранее дисквалифицированные за допинг, стали заслуженными мастерами спорта РФРоссийские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых получили звание заслуженных мастеров спорта РФ. Информация об этом содержится в приказе министра спорта России Павла Колобкова.Александр Кравцов: Королькевич не тренирует сборную РоссииПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов опроверг информацию о том, что бывший наставник женской сборной России Владимир Королькевич работает в тренерском штабе команды.
Хоккей
Владелец «Вегаса»: Наша цель - Кубок Стэнли через шесть лет
Футбол
Хосеп Гвардиола: Я доволен нынешним составом «Манчестер Сити»
Шахматы
Гарри Каспаров: Почти в каждой партии у меня случалось хотя бы одно необъяснимое затмение
Футбол
Президент «Баварии»: Если «Барселона» стоит за действиями Дембеле, то я не уважаю этот клуб
все новости