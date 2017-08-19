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Сергей Шубенков: Многие люди считают, что нам не стоило выступать в Лондоне под нейтральным флагом

Источник:  «Московский комсомолец»Комментарии

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал свое выступление на чемпионате мира-2017, который завершился в Лондоне на прошлой неделе.

- Иные люди считают, что выступление не под флагом своей страны — это ужас-ужас, и вообще не надо так делать. Мы и пытаемся объяснить, что вариантов на сегодняшний день нет, а принципиально сидеть дома, не тренироваться — назло всем, нам не подойдет.

Ничего не делать, поймите, всегда проще. Гораздо сложнее поехать и «порвать» соперников, доказав, что у нас тут не сплошь и рядом допинг, а нормальные спортсмены, которые своими силами зарабатывают очки, медали.

Да, в общем-то, и хорошо, что мне пришлось послушать гимн Ямайки в честь победы Маклауда. Но. Это очень важно. Никаких государственных символов демонстрировать было нельзя, чего-то исполнять, но «хардкоровые» журналисты тем не менее предложили выйти в шапке-ушанке и с балалайкой, - рассказал Шубенков.

Напомним, на мировом первенстве-2017 Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в барьерном беге на 110 метров.

Двумя годами ранее он стал чемпионом мира в этой дисциплине.


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