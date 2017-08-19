Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси0 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шубенков: Российские легкоатлеты в Лондоне не были изгоями

Источник:  «Московский комсомолец»Комментарии

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об отношении к нашим спортсменам на прошедшем в Лондоне чемпионате мира-2017. 

- Все ограничения, которые прописала ИААФ, касаются награждения, зоны разминки и тому подобного. Дома я могу что угодно делать, в чем угодно бежать и совершать прыжки.

Кстати, надо признать, мы не были сейчас в Лондоне изгоями. Нас возили на тех же автобусах, так же, как и всех, кормили. Единственный нюанс — форму нужно было выбирать отдельно. Как тренировочную, так и боевую. Но главное, со стороны англичан отношение было добрым, радушным. Белых ворон из нас не сделали, - заявил Шубенков.

Напомним, на мировом первенстве-2017 Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в барьерном беге на 110 метров, выступая в качестве нейтрального атлета.

Двумя годами ранее он стал чемпионом мира в этой дисциплине.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Шубенков: Многие считают, что нам не стоило выступать в Лондоне под нейтральным флагомРоссийский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал свое выступление на чемпионате мира-2017, который завершился в Лондоне на прошлой неделе.Сергей Шубенков: «Догнать Маклеода было нереально, но я рассчитываю на реванш»Сергей Шубенков: «Догнать Маклеода было нереально, но я рассчитываю на реванш»Сергей Шубенков, выиграв серебро ЧМ в Лондоне, в среду прилетел в Москву, чтобы спустя несколько часов отправиться в родной Барнаул.Сергей Шубенков: Кроме иностранной прессы, все остальные относятся дружелюбноСеребряный призер чемпионата мира-2017 Сергей Шубенков рассказал об отношении к российским атлетам на турнире в Лондоне.Сергей Шубенков: Последние метры пробежал хуже, но Маклеода все равно было не догнатьРоссиянин Сергей Шубенков прокомментировал итоги финального забега на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, по результатам которого он стал серебряным призером.Сергей Шубенков: В Пекине у меня было другое настроениеСергей Шубенков рассказал, почему не смог защитить титул чемпиона мира, завоеванным им два года назад в Пекине.
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
Футбол
Тошич может вернуться в «Партизан»
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Многие считают, что нам не стоило выступать в Лондоне под нейтральным флагом
Биатлон
«Калашников» рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка станет основной в сборной России
все новости
Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости