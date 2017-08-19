Сергей Шубенков: Российские легкоатлеты в Лондоне не были изгоями

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об отношении к нашим спортсменам на прошедшем в Лондоне чемпионате мира-2017.

- Все ограничения, которые прописала ИААФ, касаются награждения, зоны разминки и тому подобного. Дома я могу что угодно делать, в чем угодно бежать и совершать прыжки.

Кстати, надо признать, мы не были сейчас в Лондоне изгоями. Нас возили на тех же автобусах, так же, как и всех, кормили. Единственный нюанс — форму нужно было выбирать отдельно. Как тренировочную, так и боевую. Но главное, со стороны англичан отношение было добрым, радушным. Белых ворон из нас не сделали, - заявил Шубенков.

Напомним, на мировом первенстве-2017 Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в барьерном беге на 110 метров, выступая в качестве нейтрального атлета.



Двумя годами ранее он стал чемпионом мира в этой дисциплине.