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Букмекеры отдают «Спартаку» явное преимущество перед «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 7-го тура РФПЛ, в которой «Спартак» примет «Локомотив».

Победа красно-белых оценивается коэффициентом 1,82, тогда как виктория железнодорожников идет за 4,68.

За ничью букмекеры предлагают 3,48.

Игра начнется сегодня в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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