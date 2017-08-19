Валерий Рейнгольд: «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 7-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Мне было больно смотреть на «Локомотив» в матче с «Тосно». Команда «наелась» и задрожала. «Локомотив» такого соперника как «Тосно» должен был обыгрывать на классе. Теперь игра серьезнее. Для обеих команд. Сумеет ли «Локомотив» собраться? Просто так «Спартак» не обыграть.

Красно-белые будут играть от ножа. Они понимаю, что победа им очень нужна. Иначе они остаются в середине турнирной таблице. Последний шанс подобраться к лидерам. Я отдаю предпочтение «Спартаку». Думаю, что команда отдохнула и пришла в себя. У меня нет сомнений, что «Спартак» будет играть первым номером. И он обязан обыграть «Локомотив». Посмотрим, что предложат «железнодорожники», - считает Рейнгольд.

Напомним, что матч пройдет в субботу. Начало трансляции в 17:30 мск.