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Ренату Саншеш может стать игроком «Ювентуса»

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш может продолжить карьеру в итальянской серии А. 

По информации итальянских СМИ, футболист может перейти в «Ювентус» на правах аренды.

Отметим, что туринский клуб уже приобрел у «Баварии» нынешним летом бразильского вингера Дугласа Косту.

Ренату Саншеш перешел в мюнхенский гранд из «Бенфики» летом 2016 года, но не смог пробиться в основной состав «красных».

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