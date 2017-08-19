Ренату Саншеш может стать игроком «Ювентуса»
Источник: La Gazzetta dello SportКомментарии
Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш может продолжить карьеру в итальянской серии А.
По информации итальянских СМИ, футболист может перейти в «Ювентус» на правах аренды.
Отметим, что туринский клуб уже приобрел у «Баварии» нынешним летом бразильского вингера Дугласа Косту.
Ренату Саншеш перешел в мюнхенский гранд из «Бенфики» летом 2016 года, но не смог пробиться в основной состав «красных».
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