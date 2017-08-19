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«Зенит» обыграл «Амкар» в матче молодежного первенства и одержал вторую победу подряд

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит»-м в матче 7-го тура первенства молодежных команд обыграл «Амкар»-м со счетом 1:0.

Единственный гол забил Алексей Плотников.

Петербуржцы с 10 очками занимают седьмое место в турнирной таблице первенства, пермяки с двумя баллами идут на 15-м месте.

Напомним, в 8-м туре «Зенит»-м 26 августа примет «Ростов»-м. «Амкар»-м в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом»-м.

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