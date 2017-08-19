«Зенит» обыграл «Амкар» в матче молодежного первенства и одержал вторую победу подряд
«Зенит»-м в матче
7-го тура первенства молодежных команд обыграл «Амкар»-м со счетом 1:0.
Единственный гол забил Алексей Плотников.
Петербуржцы с 10 очками занимают седьмое место в турнирной
таблице первенства, пермяки с двумя баллами идут на 15-м месте.
Напомним, в 8-м туре «Зенит»-м 26 августа примет «Ростов»-м.
«Амкар»-м в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом»-м.
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