Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал- : -ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси0 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Урал» - ЦСКА. Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч седьмого тура РФПЛ.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Григорьев, Бавин, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Павленко, Евсеев, Емельянов, Щербаков, Глушков, Портнягин.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Оланаре, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, В. Березуцкий, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

Матч

Урал - ЦСКА

Состав

Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев, Чантурия, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Кулаков, Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин, Вернблум, Дзагоев, Оланаре

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Рубин» не отдаст очков «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз за встречу 7-го тура РФПЛ, в которой «Рубин» примет «Анжи».Валерий Рейнгольд: «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»Валерий Рейнгольд: «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»Букмекеры отдают «Спартаку» явное преимущество перед «Локомотивом»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 7-го тура РФПЛ, в которой «Спартак» примет «Локомотив».Тошич может вернуться в «Партизан»Бывший полузащитник ЦСКА близок к подписанию контракта с белградским «Партизаном», сообщает сербское издание Blic.Вице-президент «Урала»: На матче с ЦСКА будет аншлаг, и мы настраиваемся на победуВице-президент «Урала» Александр Левин поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России, в котором его команда встретится с ЦСКА.
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
Футбол
Тошич может вернуться в «Партизан»
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Многие считают, что нам не стоило выступать в Лондоне под нейтральным флагом
Биатлон
«Калашников» рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка станет основной в сборной России
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости