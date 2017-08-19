«Урал» - ЦСКА. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч седьмого тура РФПЛ.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Григорьев, Бавин, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Павленко, Евсеев, Емельянов, Щербаков, Глушков, Портнягин.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Оланаре, Дзагоев.
Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, В. Березуцкий, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев, Чантурия, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Кулаков, Ильин
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин, Вернблум, Дзагоев, Оланаре
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция