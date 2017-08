Сергей Карякин: Каспаров провел свой последний турнир лучше, чем Усэйн Болт

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил игру 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова на турнире по блицу и быстрым шахматам, который завершился в американском Сент-Луисе.

«Во всяком случае, Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт», - написал Карякин в твиттере.

