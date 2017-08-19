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Дмитрий Немчанинов: Привлекло то, что у «Крыльев Советов» самые высокие задачи

Источник:  Footboom.comКомментарии

Украинский защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Немчанинов рассказал о своем трансфере в самарский клуб.

 - Как возник вариант с переходом в «Крылья Советов»?
- После матча с ПАОКом в Киеве ко мне подошел человек, сказал, что мною интересуются «Крылья Советов». Он озвучил некоторые детали предполагаемого сотрудничества, меня это заинтересовало. Я предложил ему договариваться с «Олимпиком», если всех устроит сделка, то я соглашался на переход. Но если честно, не думал, что это конкретный интерес ко мне. Тем не менее, перед ответным матчем с ПАОКом этот человек вновь связался со мной, сказал, что в Греции за мной будут пристально следить, если я сыграю хорошо и подойду «Крыльям», то переговоры выйдут на следующий уровень.

- Кто вел с тобой переговоры от лица самарского клуба? С тренером беседа была?
 - Мне несколько раз звонил Зураб Циклаури, заместитель генерального директора «Крыльев Советов». Но в основном клубы вели переговоры друг с другом, которым помогал человек в Киеве.

- Российский чемпионат, тем более первый дивизион, сейчас в Украине, мягко говоря, не популярен. Почему решил сделать такой выбор? Что привлекло тебя в «Крыльях Советов»?
- Пока не могу говорить об уровне ФНЛ, сравнивать ее с украинским чемпионатом. Но меня привлекло то, что у этой команды самые высокие задачи, еще недавно «Крылья» играли в элитном дивизионе и сейчас стремятся туда вернуться. Здесь великолепные условия для подготовки и восстановления, которым, к сожалению, позавидуют многие украинские клубы. Здесь думаешь только о футболе, все остальное сделают за тебя люди, которые работают в клубе.

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