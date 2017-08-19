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«Шанхай СИПГ» Халка и Виллаш-Боаша потерпел четвертое поражение в чемпионате Китая

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Шанхай СИПГ» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Китая проиграл «Гуйчжоу Чжичен» со счетом 1:2.

У хозяев отличился Никица Елавич и Ван Фань, у гостей гол на счету Люйя Веньцзюня.

«Шанхай СИПГ» с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 5 баллов от «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелиппе Сколари. «Гуйчжоу Чжичен» с 33 очками идет на восьмом месте.

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