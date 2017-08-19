«Шанхай СИПГ» Халка и Виллаш-Боаша потерпел четвертое поражение в чемпионате Китая

Паулиньо доплатил за «Барселону» часть своей трансферной стоимости Стали известны подробности перехода полузащитника Паулиньо в «Барселону». По данным Mundo Deportivo, 29-летний бразилец заплатил своему бывшему клубу «Гуанчжоу Эвергранд» 7,5 миллиона евро, то есть больше своей годовой зарплаты в Китае.