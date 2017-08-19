«Шанхай СИПГ» Халка и Виллаш-Боаша потерпел четвертое поражение в чемпионате Китая
«Шанхай СИПГ» в гостевом
матче 23-го тура чемпионата Китая проиграл «Гуйчжоу Чжичен» со счетом 1:2.
У хозяев отличился Никица Елавич и Ван Фань, у гостей гол на
счету Люйя Веньцзюня.
«Шанхай СИПГ» с 45 очками занимает второе место в турнирной
таблице, отставая на 5 баллов от «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелиппе Сколари. «Гуйчжоу
Чжичен» с 33 очками идет на восьмом месте.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически