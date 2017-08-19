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Александр Бубнов: «Рубин» не отдаст очков «Анжи»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз за встречу 7-го тура РФПЛ, в которой «Рубин» примет «Анжи».

Прогноз: 2:0. «Хотя «Рубину» непросто дается организация игры в атаке, у казанцев в целом меньше проблем, чем у «Анжи». Смена тренера, эмоциональный всплеск - это все наличествует, но очки махачкалинцам хозяева не отдадут», - считает Бубнов.

Игра начнется сегодня в 20:00 мск.

Матч

Рубин - Анжи

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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