Зинедин Зидан: В составе «Реала» всегда будут изменения

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что каждый футболист его команды получит шанс пробиться в основной состав.

- У меня фантастический состав, который может стать еще лучше. До 31 августа может случиться многое.

Мы все в одной лодке. У нас нет команды «А» или «Б». В составе всегда будут изменения, - заявил Зидан.

Напомним, 20 августа «Реал» откроет сезон в чемпионате Испании выездным матчем с «Депортиво».

Матч Депортиво - Реал Место и дата 20 августа 23:15, Риасор, Онлайн-трансляция







