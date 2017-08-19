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Зинедин Зидан: В составе «Реала» всегда будут изменения

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что каждый футболист его команды получит шанс пробиться в основной состав. 

- У меня фантастический состав, который может стать еще лучше. До 31 августа может случиться многое.

Мы все в одной лодке. У нас нет команды «А» или «Б». В составе всегда будут изменения, - заявил Зидан.

Напомним, 20 августа «Реал» откроет сезон в чемпионате Испании выездным матчем с «Депортиво».

Матч

Депортиво - Реал

Место и дата

20 августа 23:15, Риасор, Онлайн-трансляция




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