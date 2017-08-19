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Борис Майоров: Не верю, что канадцы или американцы сотворят на Олимпиаде чудо по типу 1980 года

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не считает сборные США и Канады главным соперником россиян на ОИ-2018.

Я не очень верю, что канадцы или американцы без игроков НХЛ смогут сотворить на Олимпиаде чудо по типу 1980 года, - заявил Борис Майоров. - Это будут добротные команды, которые не уступят соперникам в настрое и объеме работы на площадке. Но уровень мастерства у сборной России, безусловно, будет выше.

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