Борис Майоров: Не верю, что канадцы или американцы сотворят на Олимпиаде чудо по типу 1980 года

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не считает сборные США и Канады главным соперником россиян на ОИ-2018.

Я не очень верю, что канадцы или американцы без игроков НХЛ смогут сотворить на Олимпиаде чудо по типу 1980 года, - заявил Борис Майоров. - Это будут добротные команды, которые не уступят соперникам в настрое и объеме работы на площадке. Но уровень мастерства у сборной России, безусловно, будет выше.