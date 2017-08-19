«Енисей» обыграл «Зенит-2» и вышел на первое место в ФНЛ
«Енисей» в домашнем
матче 9-го тура ФНЛ обыграл «Зенит-2» со счетом 2:1.
У хозяев отличились Андрей Козлов и Владимир Камеш, у гостей
–
Никита Андреев.
Напомним, в следующем туре петербуржцы 27 августа сыграют на
выезде с «Авангардом», красноярцы в тот же день встретятся в Воронеже с «Факелом».
«Енисей» с 21 очком и девятью сыгранными матчами возглавил турнирную таблицу. Следом идут «Крылья Советов», в активе которых 19 очков в восьми матчах. «Зенит-2» с 7 баллами идет на 15-м месте.
Матч
Голы
Козлов 21 (1:0). Андреев 42 (1:1). Камеш 77 (2:1).
Состав
Енисей: Филиппов, Кичин, Тен, Гарбуз, Рожков, Мильдзихов, Иванов, Стеклов, Камеш, Кутьин, Козлов
Зенит-2: Бабурин, Зуев, Рукас, Пенчиков, Круговой, Камышев, Молло, Андреев, Сиротов, Зырянов, Еловских
Место и дата
19 августа 13:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция