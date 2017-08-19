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«Енисей» обыграл «Зенит-2» и вышел на первое место в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Енисей» в домашнем матче 9-го тура ФНЛ обыграл «Зенит-2» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Андрей Козлов и Владимир Камеш, у гостей – Никита Андреев.

Напомним, в следующем туре петербуржцы 27 августа сыграют на выезде с «Авангардом», красноярцы в тот же день встретятся в Воронеже с «Факелом».

«Енисей» с 21 очком и девятью сыгранными матчами возглавил турнирную таблицу. Следом идут «Крылья Советов», в активе которых 19 очков в восьми матчах. «Зенит-2» с 7 баллами идет на 15-м месте.

Матч

Енисей - Зенит-2 - 2:1 (1:1)

Голы

Козлов 21 (1:0). Андреев 42 (1:1). Камеш 77 (2:1).

Состав

Енисей: Филиппов, Кичин, Тен, Гарбуз, Рожков, Мильдзихов, Иванов, Стеклов, Камеш, Кутьин, Козлов

Зенит-2: Бабурин, Зуев, Рукас, Пенчиков, Круговой, Камышев, Молло, Андреев, Сиротов, Зырянов, Еловских

Место и дата

19 августа 13:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

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