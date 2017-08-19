«Енисей» обыграл «Зенит-2» и вышел на первое место в ФНЛ

«Енисей» в домашнем матче 9-го тура ФНЛ обыграл «Зенит-2» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Андрей Козлов и Владимир Камеш, у гостей – Никита Андреев.

Напомним, в следующем туре петербуржцы 27 августа сыграют на выезде с «Авангардом», красноярцы в тот же день встретятся в Воронеже с «Факелом».

«Енисей» с 21 очком и девятью сыгранными матчами возглавил турнирную таблицу. Следом идут «Крылья Советов», в активе которых 19 очков в восьми матчах. «Зенит-2» с 7 баллами идет на 15-м месте.