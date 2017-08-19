«Тосно» подписал контракт с полузащитником «Црвены Звезды» Полетановичем
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Полузащитник «Црвены
Звезды» Полетанович стал игроком «Тосно», сообщает официальный сайт клуба из
Ленинградской области.
Контракт с сербом заключен на два года. В составе «Црвены
Звезды» Полетанович провел 11 матчей и забил 2 гола.
Напомним, ранее РФС запретил «Тосно» регистрировать новых игроков из-за финансовых задолженностей. Команда Дмитрия Парфенова с 7 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.
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