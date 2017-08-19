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«Тосно» подписал контракт с полузащитником «Црвены Звезды» Полетановичем

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Црвены Звезды» Полетанович стал игроком «Тосно», сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.

Контракт с сербом заключен на два года. В составе «Црвены Звезды» Полетанович провел 11 матчей и забил 2 гола.

Напомним, ранее РФС запретил «Тосно» регистрировать новых игроков из-за финансовых задолженностей. Команда Дмитрия Парфенова с 7 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.

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