Исинбаева сняла фильм о своем возвращении в спорт после рождения ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева снялась в короткометражном фильме, ставшем одновременно ее дебютной режиссерской работой.

«Мы сняли фильм про мой путь к Олимпийским играм в Рио. С самого первого моего дня после рождения ребенка, момента, когда я приняла решение попробовать восстановиться и подойти к Олимпиаде. Это все от первого лица, по каждому дню. Это даже не фильм, а документальная хроника моей подготовки к Играм-2016», - рассказала Исинбаева ТАСС.

По ее словам, авторы фильма надеются показать его зрителям до конца 2017 года на одном из кинофестивалей в США или Китае.

Исинбаева родила дочь в 2014 году. В 2015 году она заявила о возобновлении спортивной карьеры и начала готовиться к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Однако из-за запрета для российских легкоатлетов участвовать в этих соревнованиях со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций новых медалей завоевать спортсменке не удалось.







