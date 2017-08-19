Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург- : -Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Исинбаева сняла фильм о своем возвращении в спорт после рождения ребенка

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева снялась в короткометражном фильме, ставшем одновременно ее дебютной режиссерской работой.

«Мы сняли фильм про мой путь к Олимпийским играм в Рио. С самого первого моего дня после рождения ребенка, момента, когда я приняла решение попробовать восстановиться и подойти к Олимпиаде. Это все от первого лица, по каждому дню. Это даже не фильм, а документальная хроника моей подготовки к Играм-2016», - рассказала Исинбаева ТАСС.

По ее словам, авторы фильма надеются показать его зрителям до конца 2017 года на одном из кинофестивалей в США или Китае.

Исинбаева родила дочь в 2014 году. В 2015 году она заявила о возобновлении спортивной карьеры и начала готовиться к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Однако из-за запрета для российских легкоатлетов участвовать в этих соревнованиях со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций новых медалей завоевать спортсменке не удалось.




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Исинбаева: Клишина прыгала очень уверенно, а медаль Пронкина особенно ценнаДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поздравила прыгунью в длину Дарью Клишину и метателя молота Виталия Пронкина с серебряными медалями чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне.Елена Исинбаева: Серебро Шубенкова на чемпионате мира с золотым отливомДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала второе место Сергея Шубенкова на чемпионате мира по легкой атлетике в барьерном беге на 110 метров.Исинбаева готовится во второй раз стать матерьюИсинбаева готовится во второй раз стать матерью«Советский спорт» рассказывает все, что вам нужно знать об очередной беременности прославленной чемпионки Елены Исинбаевой.Елена Исинбаева и Софья Великая скоро снова станут мамамиСегодня, 31 июля, стало известно, что две выдающиеся спортсменки – двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая готовятся вторично стать мамами.Фазель, зачем нам WADA и ОИ? Пора в будущее! (колонка Дмитрия Пономаренко)Фазель, зачем нам WADA и ОИ? Пора в будущее! (колонка Дмитрия Пономаренко)Обозреватель «Советского спорта» продолжает диалог с читателями о двойных стандартах в современном хоккее.
Футбол
Александр Бубнов: «Рубин» не отдаст очков «Анжи»
Футбол
«Шанхай СИПГ» Халка и Виллаш-Боаша потерпел четвертое поражение в чемпионате Китая
Шахматы
Сергей Карякин: Каспаров провел свой последний турнир лучше, чем Усэйн Болт
Футбол
«Урал» - ЦСКА. Стартовые составы
все новости
Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016