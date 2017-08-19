Анвар Гатиятулин: Ни одной игры не получается провести в оптимальном составе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о новичках команды и подготовке к новому сезону КХЛ.

- В межсезонье клуб покинули легионеры Денисов, Рой и Новотны. Им на замену пришли Бэйлен, Виделль и Брюле. Почему выбор пал именно на этих игроков?- Наш генеральный менеджер Евгений Губарев провел работу и тщательно отсматривал новичков. Все они зарекомендовали себя как хоккеисты хорошего уровня, имеющие хорошую статистку в КХЛ. С первых дней совместной работы они показали, что готовы сражаться за город и команду.



- Нам не хватало одного защитника для большинства. Вдобавок ко всему, Ник – праворукий хоккеист. В составе команды есть еще и Кирилл Кольцов, который очень здорово умеет подключаться к атакам. Надеюсь, в наступающем сезоне мы будем действовать при численном преимуществе более уверенно. Но до полного комплекта нам бы все-таки не помешал еще один защитник оборонительного плана.- Во время любой предсезонки основная цель – закладка фундамента. Это было, есть и будет. Понятно, что уверенность приходит через победы. Но сейчас мы в первую очередь стараемся думать о другом – налаживаем взаимопонимание между игроками, ищем связки, чтобы подойти к старту чемпионата более сбалансированным и сыгранным коллективом. К сожалению, мы сейчас находимся в такой ситуации, что не получается провести ни одной игры в оптимальном составе. Сначала Брюле выступал за сборную Канады на турнире в Сочи, теперь вот Щехура отправился по аналогичному маршруту. Вдобавок ко всему, некоторые игроки имеют повреждения и не могут работать в полную силу. Получается, сейчас наигрываем большинство в одних сочетаниях, а к старту сезона все, возможно, изменится.