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Малкин, Радулов, Дадонов, Ковальчук, Дацюк и Торбинский сыграют в благотворительном матче в Петербурге

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Стали известны составы команд на благотворительный матч «От чистого сердца» между «Друзьями Ковальчука» и «Друзьями СКА».

«Друзья Ковальчука»: Александр Зотов, Никита Стасишин, Руслан Екшембиев, Алексей Семенов, Николай Досталь, Вадим Епанчинцев, Игорь Демин, Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Илья Ковальчук, Дмитрий Торбинский, Михаил Кузовлев, Игорь Головков, Аркадий Дворкович, Андрей Молчанов, Евгений Артюхин, Александр Радулов, Максим Афиногенов, Евгений Дадонов, Денис Филиппов, Дмитрий Калинин, Евгений Малкин, Александр Плутник;

«Друзья СКА»: Андрей Бунин, Максим Соколов, Игорь Бутман, Сергей Гусев, Валерий Покровский, Кирилл Сафронов, Алексей Касатонов, Александр Локтаев, Павел Дацюк, Александр Дроздецкий, Валерий Каменский, Геннадий Тимченко, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Сергей Рачук, Александр Юдин, Андрей Коваленко, Илья Горбушин, Роман Ротенберг, Александр Точицкий, Евгений Кузнецов, Виктор Евтухов.

Напомним, матч пройдет 19 августа в Ледовом дворце Петербурга и начнется в 16:00.

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