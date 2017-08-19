Виктор Гончаренко: Чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о турнирных задачах, стоящих перед командой.

- Команда умеет отделять матчи в разных чемпионатах и понимает, что, для того чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас. Мы умеем забывать прошедшие игры, готовиться и эмоционально правильно подходить к матчам.

Будет ли особое празднование голов в связи с рождением у Щенникова дочери? Это может быть только импровизация. Конечно, мы его поздравили, но о каком-то особом праздновании не было речи, - заявил Гончаренко.