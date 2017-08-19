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Виктор Гончаренко: Чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о турнирных задачах, стоящих перед командой. 

- Команда умеет отделять матчи в разных чемпионатах и понимает, что, для того чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас. Мы умеем забывать прошедшие игры, готовиться и эмоционально правильно подходить к матчам.

Будет ли особое празднование голов в связи с рождением у Щенникова дочери? Это может быть только импровизация. Конечно, мы его поздравили, но о каком-то особом праздновании не было речи, - заявил Гончаренко.

Матч

Урал - ЦСКА - 0:0

2-й тайм

Состав

Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев, Чантурия, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Кулаков, Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин, Вернблум, Дзагоев, Оланаре (Витиньо, 52)

Предупреждения:

нет - Дзагоев, 44

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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