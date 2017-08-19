Виктор Гончаренко: Чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о турнирных задачах, стоящих перед командой.
- Команда умеет отделять матчи в разных чемпионатах и понимает, что, для того чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, надо побеждать сейчас. Мы умеем забывать прошедшие игры, готовиться и эмоционально правильно подходить к матчам.
Будет ли особое празднование голов в связи с рождением у Щенникова дочери? Это может быть только импровизация. Конечно, мы его поздравили, но о каком-то особом праздновании не было речи, - заявил Гончаренко.
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев, Чантурия, Бикфалви, Фидлер, Бавин, Кулаков, Ильин
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин, Вернблум, Дзагоев, Оланаре (Витиньо, 52)
Предупреждения:
нет - Дзагоев, 44
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция