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Минспорт Украины требует наказать хоккеистов сборной за договорной матч

Источник:  ТАССКомментарии

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что хоккеисты национальной сборной должны понести наказание, если подтвердится факт преднамеренного проигрыша южнокорейской команде на ЧМ-2017.  

«Жду подробной информации от Федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой - требовать наказания по всем нормам спортивного права», - цитирует министра ТАСС.

По словам Жданова, «те, кто принимает участие в этих схемах, от менеджеров до игроков, - должны быть строго наказаны согласно действующему закону Украины».

Ранее украинский портал «Обозреватель» опубликовал статью, в которой утверждается, что вратарь украинской команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода сдали матч против команды из Южной Кореи, который состоялся 28 апреля и завершился победой азиатской команды в серии буллитов (2:1).

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