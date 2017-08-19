«Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси»

«Суонси» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:4) во втором туре чемпионате Англии.

В составе победителей отличились Эрик Байи (45-я минута), Ромелу Лукаку (81-я), Поль Погба (82-я) и Антони Марсьяль (84-я).



Команда Жозе Моуринью одержала вторую победу и с шестью очками на данный момент возглавляет турнирную таблицу. «Лебеди» с одним баллом расположились на 12-й строчке.

В следующем туре «МЮ» 26 августа примет «Лестер», а «Суонси» в тот же день сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».