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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Суонси» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:4) во втором туре чемпионате Англии.

В составе победителей отличились Эрик Байи (45-я минута), Ромелу Лукаку (81-я), Поль Погба (82-я) и Антони Марсьяль (84-я).

Команда Жозе Моуринью одержала вторую победу и с шестью очками на данный момент возглавляет турнирную таблицу. «Лебеди» с одним баллом расположились на 12-й строчке.

В следующем туре «МЮ» 26 августа примет «Лестер», а «Суонси» в тот же день сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».

Матч

Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)

Голы

Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).

Состав

Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку

Предупреждения:

Роутледж, 73 - Погба, 26

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция

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