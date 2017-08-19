«Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси»
«Суонси» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:4) во втором туре чемпионате Англии.
В составе
победителей отличились Эрик Байи (45-я минута), Ромелу Лукаку (81-я), Поль Погба (82-я) и Антони Марсьяль (84-я).
Команда Жозе Моуринью одержала вторую победу и с шестью очками на данный момент возглавляет турнирную таблицу. «Лебеди» с одним баллом расположились на 12-й строчке.
В следующем туре «МЮ» 26 августа примет «Лестер», а «Суонси» в тот же день сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)
Голы
Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция