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Фернандо Алонсо: Если не появится достойные предложения, я рассмотрю варианты за пределами Формулы-1

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо сказал, что готов покинуть Формулу-1, если не получит достойных предложений.

«Если не появится каких-либо предложений, которые позволили бы мне вернуться в борьбу за победы, то я рассмотрю варианты за пределами Формулы-1. Но можно еще подождать до ноября или даже декабря

Моим приоритетом остается Ф-1, потому что это моя жизнь, и я хочу завоевать свой третий чемпионский титул. Я постараюсь сделать все возможное ради достижения этой цели», - цитирует Алонсо Autosport.

Контракт Алонсо с «Маклареном» истекает в конце сезона. С десятью очками испанец занимает 15-е место в чемпионате.

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