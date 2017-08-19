Фернандо Алонсо: Если не появится достойные предложения, я рассмотрю варианты за пределами Формулы-1
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо сказал, что готов
покинуть Формулу-1, если не получит достойных предложений.
«Если не появится
каких-либо предложений, которые позволили бы мне вернуться в борьбу за победы,
то я рассмотрю варианты за пределами Формулы-1. Но можно еще подождать до
ноября или даже декабря
Моим приоритетом остается
Ф-1, потому что это моя жизнь, и я хочу завоевать свой третий чемпионский
титул. Я постараюсь сделать все возможное ради достижения этой цели», -
цитирует Алонсо Autosport.
Контракт Алонсо с «Маклареном» истекает в конце сезона. С десятью очками испанец занимает 15-е место в
чемпионате.
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