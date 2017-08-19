Кирсан Илюмжинов: Каспаров утерял навык турнирной борьбы, но я поддерживаю его выступления

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прокомментировал выступление 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова на турнире в Сент-Луисе.

- Каспаров, как я знаю, много времени проводит в интернете, и шахматы это же не футбол, мозги у гроссмейстеров всегда работают. Думаю, он часто играл в интернете, но соревнование продемонстрировало, что навык турнирной борьбы чуть-чуть утерян за то время, более десяти лет, когда он не играл в шахматы.

Он показал, что может сражаться с сильнейшими шахматистами мира. Сейчас он сыграл в силу своих возможностей, и если будет участвовать в турнирах и дальше, то его результаты будут расти все выше и выше.

Для меня как для президента FIDE хорошо, что чемпион мира принимает участие в соревнованиях. Во-первых, он это делает публично, а его любое участие в каких-либо турнирах привлекает внимание к шахматам и популяризирует их. И, во-вторых, это помогает мне продвигать мою программу «Один миллиард шахматистов в мире». И чем больше людей будут наблюдать за игрой с участием Каспарова, тем больше будут интересоваться шахматами и играть в них. Я поддерживаю выступление Каспарова в турнирах, - заявил Илюмжинов.

Напомним, по итогам соревнований по блицу и быстрым шахматам Гарри Каспаров занял в Сент-Луисе восьмое место. После этого экс-чемпион мира заявил о том, что он больше не намерен участвовать в официальных соревнованиях.

