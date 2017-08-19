Гюнтер Штайнер: У середняков все плотно, случиться может что угодно

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что на этом этапе чемпионата нельзя предсказать, кто из середняков окажется в итоге сильнее.

«Всех нужно опасаться, однако у нас есть все возможности остаться впереди. Не буду делать преждевременных выводов, однако в Венгрии у «Уильямса» был плохой темп. У середняков всё плотно, случиться может что угодно.

Всё постоянно меняется, и в той же Австрии мы были хороши. Нет даже четкой тенденции того, где и кто быстр. Предполагаю, что в Спа и Монце «Уильямс» выступят сильно. Хотя в этом году все так странно, что знать наверняка просто нельзя», - цитирует Штайнера Autosport.

«Уильямс», «Торо Россо», «Хаас» и «Рено», расположившихся с пятой по восьмую позицию, разделяет всего 15 очков. Еще на 15 отстает «Макларен».