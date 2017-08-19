«Зенит» – «Амкар». Дзюба не полетел на матч
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» назвал
игроков, которые отправились в Пермь на матч 7-го тура РФПЛ против «Амкара».
Вратари: Андрей
Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Защитники: Игорь
Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Максим
Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито;
Полузащитники: Далер
Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер
Нападающие: Себастьян
Дриусси, Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Андрей Панюков
Напомним, матч пройдет 20 августа и начнется в 15:00. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Амкар»
с двумя баллами идет на последнем 16-м месте.
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