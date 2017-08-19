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«Зенит» – «Амкар». Дзюба не полетел на матч

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» назвал игроков, которые отправились в Пермь на матч 7-го тура РФПЛ против «Амкара».

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито;

Полузащитники: Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер

Нападающие: Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Андрей Панюков

Напомним, матч пройдет 20 августа и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Амкар» с двумя баллами идет на последнем 16-м месте.

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