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Президента «Карпат» подозревают в убийстве

Источник:  FacebookКомментарии

Президент львовских «Карпат» Петр Дыминский может быть причастен к ДТП со смертельным исходом. О вине Дыминского заявляет брат погибшей в ДТП девушки Степан Мацевко.

«Друзья, вчера у меня в семье случилась беда. Погань, которую зовут Петр Дыминский, убила мою сестру Наталью Трилу. Около 15.00 она выехала на своем авто со Львова в направлении села Ямельня Яворовского района, где она проживала.

В разрешенном месте она свернула налево в сторону деревни. В это время «Мерседес» модели S-65, которым управлял Дыминский, в сопровождении внедорожника марки Lexus, грубо нарушил ПДД – на большой скорости в населенном пункте совершил обгон в неположенном месте. В результате произошло страшное ДТП, в котором погибла моя сестра.

После ДТП Петр Дыминский, как последнее дерьмо, не предоставив первой медицинской помощи, пересел в джип Lexus и смылся в неизвестном направлении. После чего к авто Дыминского подошел его охранник и утверждал, что это он был за рулем «Мерседеса».

Столкновение было очень сильным, от авто сестры не осталось ничего, «Мерседес» слетел в кювет и врезался в дерево. Но почему-то на водителе, который утверждает, что был за рулем, нет ни царапины или синяка. Также есть свидетели, которые видели, как Дыминский пересаживался во внедорожник. Теперь он максимально заметает следы и избегает уголовной ответственности.

Нельзя оставлять убийцу безнаказанным. Если это чудовище сейчас избежит ответственности – завтра она и в дальнейшем будет убивать невинных людей», – написал Мацевко на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ сообщалось, что вину на себя взял охранник Дыминского, который утверждал, что это он был за рулем.

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