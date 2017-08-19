Малахов выложил фото в футболке «Зенита» (фото)
Российский
телеведущий Андрей Малахов сфотографировался в футболке «Зенита».
– Трансфер года! Спасибо «Зениту» за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин - за нами победа, – написал Малахов в своем инстаграме.
Напомним, ранее «Зенит» вылетел на матч 7-го тура РФПЛ
против «Амкара», который пройдет 20 августа в Перми, без Артема Дзюбы.
Петербуржцы с 16 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически