Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак0 : 0Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малахов выложил фото в футболке «Зенита» (фото)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский телеведущий Андрей Малахов сфотографировался в футболке «Зенита».

– Трансфер года! Спасибо «Зениту» за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин - за нами победа, – написал Малахов в своем инстаграме.

Напомним, ранее «Зенит» вылетел на матч 7-го тура РФПЛ против «Амкара», который пройдет 20 августа в Перми, без Артема Дзюбы.

Петербуржцы с 16 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: В том, что Дзюба не полетел на матч с «Амкаром», ничего такого нетПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о том, что нападающий Артем Дзюба не полетел в Пермь на матч с «Амкаром».«Зенит» – «Амкар». Дзюба не полетел на матч«Зенит» назвал игроков, которые отправились в Пермь на матч 7-го тура РФПЛ против «Амкара».«Зенит» обыграл «Амкар» в матче молодежного первенства и одержал вторую победу подряд«Зенит»-м в матче 7-го тура первенства молодежных команд обыграл «Амкар»-м со счетом 1:0.Сергей Фурсенко: Игроки «Зенита» пребывают в отличном настроенииПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что команда находится в отличном настроении перед матчем седьмого тура РФПЛ против «Амкара».Будильник, нож, лейка и другие безумные товары в магазинах футбольных клубовБудильник, нож, лейка и другие безумные товары в магазинах футбольных клубовАвтор блога «Спортивный бизнес» Илья Штеблов сделал оригинальную подборку самых безумных товаров в магазинах спортивных клубов.
Футбол
«Барселона» готова отдать «Ницце» 30 миллионов евро за Сери
Футбол
Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» играл со страстью
Футбол
Поль Погба: Выиграли второй матч 4:0! Хотим продолжать в том же духе
Футбол
Матч «Урал» - ЦСКА завершился нулевой ничьей
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика