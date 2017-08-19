Йоахим Лев: Ситуация с Дембеле и «Боруссией» просто возмутительна

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает некорректным поведение форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.

- Я осуждаю поведение игрока, который связан с клубом контрактом, но занимает позицию бунтаря и говорит о смене команды. Это просто возмутительно. Если происходят такие вещи, то контракты игроков ничего не стоят, - заявил Лев.

Напомним, Усман Дембеле настаивает на своем переходе в «Барселону». «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок с основным составом.

