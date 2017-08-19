Даниэл Алвес может пропустить матч с «Тулузой» из-за того, что утонула его тетя

Трагедия произошла в семье защитника «ПСЖ» Даниэла Алвеса. В Бразилии утонула его тетя.

Как сообщает Globo Esporte, 46-летняя тетя футболиста утонула в реке Сан-Франсиску. В связи с этим бразилец, возможно, пропустит матч третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы». Также сообщается, что известие о смерти сестры плохо повлияло на здоровье матери Алвеса, и ей понадобилась медицинская помощь.

Матч «ПСЖ» - «Тулуза» состоится 20 августа. Начало в 22:00 по Москве.