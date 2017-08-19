Майк Кинэн: Даже не предполагал, что вернусь на тренерскую работу

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился мнением о программе развития хоккея в Китае.

- Они хотели, чтобы я возглавил весь проект, но в то время у меня было много других дел. Тогда руководители предложили попробовать поработать в качестве консультанта. Был создан координационный совет, а дальше обстоятельства сложились так, что я стал главным тренером.

Что привлекло в китайском проекте? Масштабность подхода. Это ведь самый крупный хоккейный проект. Не скажу пока, что он будет самым успешным, но сегодня это самая крупная программа в хоккейном мире, и поучаствовать в ней очень интересно. Надо учитывать весь объём: от самых корней системы до команды КХЛ и до национальной сборной.

Мог ли представить, что стану главным тренером? Такая возможность даже не приходила в голову. Было множество других забот, поэтому даже не предполагал, что вернусь на тренерскую работу. Когда в первый раз возникла эта тема (а она возникла неожиданно: Владимир Юрзинов подал в отставку внезапно для всех), я пару дней уходил от этого вопроса. Но Билли (председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок – прим.) был настойчив и убедителен, — цитирует Кинэна официальный сайт КХЛ.

Напомним, что последней командой Кинэна был магнитогорский «Металлург». Он является единственным тренером, который выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. 67-летний специалист выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой» в 2014 году.