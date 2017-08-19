«Спартак» назвал состав на матч с «Локомотивом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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стартовый состав «Спартака» на матч седьмого тура чемпионата России против «Локомотива».
«Спартак»:
Селихов, Боккетти, Таски, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Пашалич, Промес,
Ананидзе, Самедов, Адриано.
Матч начнется
в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Наш состав на матч #СпартакЛокомотив!#ВпередСпартак pic.twitter.com/lKPN2NXdnd— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 августа 2017 г.
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