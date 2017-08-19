Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак0 : 0Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Кузнецов: В «Вашингтоне» никто не ругается, все ищут позитив

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

- Вы говорили, что вас раздражают слова о том, что «Вашингтон» ослаб. Но разве это не так?
- Не всегда команда, которая на бумаге лучше, выигрывает. Не раз убеждали. Всегда нужно искать позитив, у многих молодых ребят будут шансы. Произошла встряска, чтобы остальные ребята задумались. Конечно, тяжело терять друзей по команде, приходят другие. Но это и дорога молодым, ребятам, которым не довелось поиграть. Если посмотреть на команды, которые выигрывали Кубок Стэнли, всегда появлялись молодые 2-3 человека. У нас такого не было. 

- Сколько вы забьете? 
- Для меня это неважно. Главное, чтобы команда попала в плей-офф и будем двигаться дальше. Если бы я хотел только забивать, пошел бы в другой вид спорта. 

- Хотите с Овечкиным в одном звене играть?
- С Сашей приятно играть, быстро находим общий язык. У нас так в коллективе повелось, что все друг с другом общаются, не ругаются, ищут позитив, всегда помогают на льду, - передает слова Кузнецова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Кузнецов: Был на матче «Спартак» – ЦСКА. Понравилось, как там болеютНападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.«У меня гордость за нашего героя Сашу Овечкина…» Ушла из жизни Вера Глаголева«У меня гордость за нашего героя Сашу Овечкина…» Ушла из жизни Вера ГлаголеваШокирующая новость – на 62-м году скончалась великая актриса и режиссер Вера Глаголева, мама жены Александра Овечкина.Ушла из жизни мама супруги Александра ОвечкинаТолько что стало известно, что известная российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом «Советскому спорту» сообщил источник, близкий к семье.Евгений Малкин: Мне Путин не звонил, я не Александр ОвечкинФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» ответил на вопросы пользователей сайта «Советского спорта».«Все у тебя будет, Саша!» Как Малкин троллил Овечкина в инстаграме«Все у тебя будет, Саша!» Как Малкин троллил Овечкина в инстаграмеВспоминаем один год из жизни Евгения Малкина – от Кубка Стэнли до Кубка Стэнли. Это был очень крутой сезон!
Футбол
«Барселона» готова отдать «Ницце» 30 миллионов евро за Сери
Футбол
Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» играл со страстью
Футбол
Поль Погба: Выиграли второй матч 4:0! Хотим продолжать в том же духе
Футбол
Матч «Урал» - ЦСКА завершился нулевой ничьей
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости