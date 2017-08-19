Евгений Кузнецов: В «Вашингтоне» никто не ругается, все ищут позитив

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

- Вы говорили, что вас раздражают слова о том, что «Вашингтон» ослаб. Но разве это не так?

- Не всегда команда, которая на бумаге лучше, выигрывает. Не раз убеждали. Всегда нужно искать позитив, у многих молодых ребят будут шансы. Произошла встряска, чтобы остальные ребята задумались. Конечно, тяжело терять друзей по команде, приходят другие. Но это и дорога молодым, ребятам, которым не довелось поиграть. Если посмотреть на команды, которые выигрывали Кубок Стэнли, всегда появлялись молодые 2-3 человека. У нас такого не было.

- Сколько вы забьете?

- Для меня это неважно. Главное, чтобы команда попала в плей-офф и будем двигаться дальше. Если бы я хотел только забивать, пошел бы в другой вид спорта.



- Хотите с Овечкиным в одном звене играть?

- С Сашей приятно играть, быстро находим общий язык. У нас так в коллективе повелось, что все друг с другом общаются, не ругаются, ищут позитив, всегда помогают на льду, - передает слова Кузнецова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».