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Евгений Кузнецов: Был на матче «Спартак» – ЦСКА. Понравилось, как там болеют

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

– Вы были на матче «Спартак» – ЦСКА. За кого болели?
– Ни разу до этого не был на русском футболе до дерби. Хотел посмотреть, как это все происходит. Мне больше болельщики понравились. 

– От американских отличаются? 
– От американского футбола? Отличается, да. 

– Фанаты наши от американских.
– Да, там по-другому все болеют. Мне как раз больше нравится, как болеют здесь, в Европе – на футболе именно. Живо на стадионе, - передает слова Кузнецова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

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