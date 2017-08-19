Евгений Кузнецов: Был на матче «Спартак» – ЦСКА. Понравилось, как там болеют
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
– Вы были на матче «Спартак» – ЦСКА. За кого болели?
– Ни разу до этого не был на русском футболе до дерби. Хотел посмотреть, как это все происходит. Мне больше болельщики понравились.
– От американских отличаются?
– От американского футбола? Отличается, да.
– Фанаты наши от американских.
– Да, там по-другому все болеют. Мне как раз больше нравится, как болеют здесь, в Европе – на футболе именно. Живо на стадионе, - передает слова Кузнецова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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