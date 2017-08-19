Лукаку - пятый игрок, забивавший за «МЮ» в первых двух матчах в АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, отличившийся на 81-й минуте выездного матча второго тура чемпионата Англии с «Суонси» (4:0), вписал свое имя в книгу клубных достижений манкунианцев.
Бельгийский новичок команды Жозе Моуринью стал пятым футболистом, забивавшим за «МЮ» в первых двух матчах в АПЛ. Ранее подобное удавалось Златану Ибрагимовичу, Антони Марсьялю, Федерико Македе и Луи Саа.
Напомним, в своем дебютном матче в составе «Манчестер Юнайтед» Лукаку отправил два мяча в ворота «Вест Хэма» в первом туре АПЛ.
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)
Голы
Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция