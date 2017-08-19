Лукаку - пятый игрок, забивавший за «МЮ» в первых двух матчах в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, отличившийся на 81-й минуте выездного матча второго тура чемпионата Англии с «Суонси» (4:0), вписал свое имя в книгу клубных достижений манкунианцев.

Бельгийский новичок команды Жозе Моуринью стал пятым футболистом, забивавшим за «МЮ» в первых двух матчах в АПЛ. Ранее подобное удавалось Златану Ибрагимовичу, Антони Марсьялю, Федерико Македе и Луи Саа.

Напомним, в своем дебютном матче в составе «Манчестер Юнайтед» Лукаку отправил два мяча в ворота «Вест Хэма» в первом туре АПЛ.