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Анвар Гатиятулин: К сожалению, в предсезонке не получилось провести матчи в оптимальном составе

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин рассказал о работе над игрой в неравных составах.

- Когда мы готовились к прошлой предсезонке, мне не с чем было сравнивать и делать работу над ошибками. В этом году у меня уже есть сезон, и работа над недочетами была проще. Стали больше уделять времени именно взаимодействию команды в пятёрках. Конечно, в прошлом сезоне ключевым моментом была игра в неравных составах, то есть в большинстве, и здесь мы тоже постарались.

К сожалению, в предсезонке не получилось провести матчи в оптимальном составе по ряду причин. Алексею Кручинину нельзя было принимать участие в играх из-за травмы. По новичкам, Жильбер Брюле приехал, потренировался и уехал в сборную Канады. Сейчас там и Пол Щехура находится. Поэтому бригады большинства толком и не получилось. Но у нас есть неделя до чемпионата, постараемся максимально уделить этому внимание, — цитирует Гатиятулина официальный сайт челябинского клуба.

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