«Локомотив» объявил состав на матч со «Спартаком»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен состав «Локомотива»
на матч седьмого тура чемпионата России против «Спартака».
«Локомотив»: Гилерме,
Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ал.
Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Наш состав на дерби #СпартакЛоко! Мы верим в вас, парни! Вперёд, «Локомотив» Москва! pic.twitter.com/koKRhpeyIw— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 августа 2017 г.
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