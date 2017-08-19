«Крылья Советов» переиграли «Тюмень» в матче 9-го тура первенства ФНЛ

Футболисты «Крыльев Советов» переиграли в гостях «Тюмень» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.

У самарской команды забитыми голами отличились Георгий Зотов и Сергей Корниленко.

После этой игры «Крылья Советов» набрали 22 очка и лидируют в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень», имея в активе шесть очков, занимает 18-е место.

В следующем туре «Крылья Советов» 27 августа на своем поле примут «Сибирь». В тот же день «Тюмень» в гостях сыграет с «Томью».