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«Крылья Советов» переиграли «Тюмень» в матче 9-го тура первенства ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Крыльев Советов» переиграли в гостях «Тюмень» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.

У самарской команды забитыми голами отличились Георгий Зотов и Сергей Корниленко.

После этой игры «Крылья Советов» набрали 22 очка и лидируют в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень», имея в активе шесть очков, занимает 18-е место.

В следующем туре «Крылья Советов» 27 августа на своем поле примут «Сибирь».  В тот же день «Тюмень» в гостях сыграет с «Томью».

Матч

Тюмень - Крылья Советов - 0:2 (0:1)

Голы

Зотов 26 (0:1).

Место и дата

19 августа 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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