Матч «Урал» - ЦСКА завершился нулевой ничьей
Матч 7-го тура чемпионата России по футболу «Урал» - ЦСКА завершился вничью (0:0).
Отметим, что шесть из себя матчей уральцев в текущем сезоне принесли ничейные результаты.
Уже в компенсированное арбитром время армейцы упустили возможность вырвать победу: удар Витиньо парировал Ярослав Годзюр.
ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» идет на седьмом месте.
26 августа «Урал» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а ЦСКА на следующий день примет грозненский «Ахмат».
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)
Предупреждения:
Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция