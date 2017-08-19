Матч «Урал» - ЦСКА завершился нулевой ничьей

Сергей Фурсенко: В том, что Дзюба не полетел на матч с «Амкаром», ничего такого нет

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о том, что нападающий Артем Дзюба не полетел в Пермь на матч с «Амкаром».