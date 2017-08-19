Поль Погба: Выиграли второй матч 4:0! Хотим продолжать в том же духе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал выездную победу над «Суонси» (4:0) во втором туре чемпионата Англии.

«Мы добились очень хорошего результата. Во второй игре подряд выиграли 4:0 и сохранили свои ворота сухими! Хотим продолжать в том же духе. Сейчас мы уверены в своих силах, чем в прошлом сезоне. Мы лучше знаем друг друга и работаем друг за друга», - цитирует игрока BBC Sport.