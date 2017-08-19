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Поль Погба: Выиграли второй матч 4:0! Хотим продолжать в том же духе

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал выездную победу над «Суонси» (4:0) во втором туре чемпионата Англии.

«Мы добились очень хорошего результата. Во второй игре подряд выиграли 4:0 и сохранили свои ворота сухими! Хотим продолжать в том же духе. Сейчас мы уверены в своих силах, чем в прошлом сезоне. Мы лучше знаем друг друга и работаем друг за друга», - цитирует игрока BBC Sport.

Матч

Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)

Голы

Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).

Состав

Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку

Предупреждения:

Фер, 73 - Погба, 26

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция

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