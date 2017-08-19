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«Авангард» одолел «Барыс» и стал победителем Мемориала Блинова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Авангарда» взяли верх над «Барысом» в рамках мемориала Виктора Блинова со счетом 3:1.

У «Авангарда» заброшенные шайбы на свой счет записали Данила Файзулин и Николай Лемтюгов, оформивший в этом матче дубль. У «Барыса» точным броском отличился Найджел Доус.

Таким образом, омские хоккеисты выиграли все четыре матча и заняли первое место на домашнем турнире.

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