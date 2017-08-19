«Динамо СПб» обыграло «Томь» и занимает третье место в ФНЛ

Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Динамо СПб» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Михал Маркосов и Александр Коротаев. «Динамо» набрало 19 очков и занимает третье место в ФНЛ. У «Томи» 12 очков и 11-е место.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Химками», а «Томь» - с «Тюменью».

ФНЛ

9-й тур