«Динамо СПб» обыграло «Томь» и занимает третье место в ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч девятого тура
первенства ФНЛ между «Динамо СПб» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».
В составе победителей
отличились Михал Маркосов и Александр Коротаев. «Динамо» набрало 19 очков и
занимает третье место в ФНЛ. У «Томи» 12 очков и 11-е место.
В следующем туре «Динамо»
сыграет с «Химками», а «Томь» - с «Тюменью».
ФНЛ
9-й тур
Матч
Динамо СПб - Томь - 2:0 (1:0)
Голы
Маркосов 22 (1:0).
Место и дата
19 августа 15:00, Электрон, Онлайн-трансляция
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