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«Динамо СПб» обыграло «Томь» и занимает третье место в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Динамо СПб» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Михал Маркосов и Александр Коротаев. «Динамо» набрало 19 очков и занимает третье место в ФНЛ. У «Томи» 12 очков и 11-е место.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Химками», а «Томь» - с «Тюменью».

ФНЛ

9-й тур

Матч

Динамо СПб - Томь - 2:0 (1:0)

Голы

Маркосов 22 (1:0).

Место и дата

19 августа 15:00, Электрон, Онлайн-трансляция


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