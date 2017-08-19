Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» играл со страстью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал выездную победу над «Суонси» (4:0) во втором туре чемпионата Англии.

«Игра получилась непростой, особенно в первом тайме. Мы играли со страстью, делали на поле то, что и должны были делать.Вторая половина сложилась для нам легче, потому что соперник насытил оборону и дал нам пространство», - цитирует футболиста BBC Sport.