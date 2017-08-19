Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» играл со страстью
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал выездную победу над «Суонси» (4:0) во втором туре чемпионата Англии.
«Игра получилась непростой, особенно в первом тайме. Мы играли со страстью, делали на поле то, что и должны были делать.Вторая половина сложилась для нам легче, потому что соперник насытил оборону и дал нам пространство», - цитирует футболиста BBC Sport.
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)
Голы
Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция