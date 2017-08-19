Андрей Назаров: Планируем подписать контракт с Жердевым. У нас не так много чемпионов мира в команде

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о перспективах нападающего Николая Жердева в нижнекамском клубе.

– Безусловно, планируем подписать контракт с Жердевым. Николай большой мастер. У нас не так много чемпионов мира в команде. В том году Николай набрал 29 очков, это очень серьезный показатель для КХЛ. Летом у него была небольшая травма, сейчас он набирает форму. Не с первых игр, но мы увидим его в составе, – приводит слова Назарова «БИЗНЕС Online».

В прошлом сезоне Жердев провел за «Торпедо» 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и еще 3 в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков. Ранее нападающий заключил пробный контракт с «Нефтехимиком».